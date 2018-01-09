Республика Корея может приостановить действие санкций в отношении КНДР на время Олимпиады

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея может временно приостановить действие ряда санкционных положений в отношении КНДР, если это потребуется для обеспечения участия представителей Пхеньяна в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом заявил сегодня на регулярном брифинге для прессы официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идет о возможной отмене запрета на въезд в Республику Корея для ряда северокорейских официальных лиц, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.
"Сеул в этих целях может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами", - подчеркнул Но Гю Док.
Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся сегодня утром. Главной темой первых с декабря 2015 года переговоров стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности, возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.-0-
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