28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский бизнесмен Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля, сообщают информагентства.
По информации СМИ, миллиардер приземлился в аэропорту Бен-Гурион на своем частном самолете, а затем получил израильское удостоверение личности.
Также сообщается, что Роман Абрамович будет жить в гостинице, переделанной под частную резиденцию, которая расположена в престижном районе Тель-Авива Неве-Цедек.
В рейтинге Forbes за 2018 год состояние Абрамовича оценивается в $10,8 млрд.-0-
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