28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский бизнесмен Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля, сообщают информагентства.

По информации СМИ, миллиардер приземлился в аэропорту Бен-Гурион на своем частном самолете, а затем получил израильское удостоверение личности.

Также сообщается, что Роман Абрамович будет жить в гостинице, переделанной под частную резиденцию, которая расположена в престижном районе Тель-Авива Неве-Цедек.

В рейтинге Forbes за 2018 год состояние Абрамовича оценивается в $10,8 млрд.-0-