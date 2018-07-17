17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и США согласны с необходимостью нейтрализации угрозы терроризма, налаживания сотрудничества в данной сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

"С президентом США Дональдом Трампом мы согласились с тем, что терроризм представляет собой более серьезную проблему, чем считалось сначала, - сказал российский лидер. - И если, не дай бог, произойдет что-то страшное, если террористы доберутся до оружия массового уничтожения, то последствия этого будут разрушительными. Наши военные и спецслужбы устанавливают взаимодействие в этой области". В качестве конкретного примера такого взаимодействия он привел сотрудничество по Сирии.

"Несмотря на ряд разночтений, особенно в более широких вопросах, это взаимодействие - между нашими вооруженными силами и спецслужбами - развивается", - констатировал президент РФ.

Владимир Путин также отметил, что Россия хотела бы развивать отношения с США в сферах безопасности, стратегической стабильности и экономики. "Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодолении кризисов, борьбе с терроризмом, в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении", - отметил он.

"Я уже говорил по поводу экономики, - продолжил российский лидер. - Сейчас на нашем рынке европейцы продают товаров в год на $100 млрд плюс еще на $50 млрд продают услуг. Китай продает на нашем рынке товаров примерно на $57 млрд. А США знаете на сколько? На $12 млрд, а услуг - на пять. Это результат вашей политики, в том числе санкций".

Президент России также заявил, что рассчитывает на то, что Москве и Вашингтону удастся достичь устраивающих обе стороны договоренностей по вопросам стратегической стабильности, в том числе по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Касаясь темы продемонстрированного в марте нового поколения российских ударных систем, Владимир Путин обратил внимание на то, что они родились не сами по себе, а как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне.

"Мы с самого начала предупредили наших американских партнеров о том, что мы не готовы строить систему ПРО, потому что пока не видим ее эффективности, и она слишком дорогая, но мы будем делать все для ее преодоления", - сказал он. При этом российский лидер сигнализировал о готовности России обсуждать разработку с США новых договоренностей, регламентирующих такие ударные системы.

Президент России напомнил, что в 2021 году заканчивается срок действия нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Я заверил президента Трампа, что Россия готова продлить срок действия договора, но мы сначала должны обговорить детали", - подчеркнул он.

"У нас есть ряд вопросов к нашим американским партнерам, - добавил президент РФ. - Мы считаем, что они не полностью выполняют условия договора, но это предстоит решить экспертам".

Саммит Россия - США, прошедший 16 июля в Хельсинки, стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры встречались дважды - в июле и ноябре 2017 года - на крупных международных мероприятиях.-0-