Россия усилит меры безопасности для своих военных в Сирии после крушения Ил-20 - Путин

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих РФ в Сирии, эти меры будут видны всем, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике", - заявил президент РФ.

Крушение Ил-20 над Средиземным морем Владимир Путин назвал цепью трагических обстоятельств. "Что касается сравнения с известными событиями (с атакой на российский самолет), когда был турецким истребителем сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств", - заявил российский лидер.

Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20 В сообщении также говорится, что израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20.

Он особо подчеркнул, что в случае с инцидентом над Средиземным морем израильский самолет не сбивал российский Ил-20. "Но, безусловно, мы должны в этом еще серьезно разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано", - отметил президент РФ.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии вечером 17 сентября над Средиземным морем, в результате погибли 15 российских военнослужащих. По данным Минобороны РФ, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. В министерстве отметили, что израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200.

Российский военный самолет Ил-20 был сбит из-за действий израильских военных - Минобороны РФ Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200".

По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, израильские самолеты F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. Он отметил, что истребители ВВС Израиля нанесли удары без предупреждения.

Израиль уже выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20. В распространенном коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля также говорится, что израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20. Ответственность за инцидент Израиль возлагает на Сирию, Иран и движение "Хезболлах".-0-