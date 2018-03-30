Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге

30 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на антироссийские действия, предпринятые под предлогом дела Скрипалей, Москва высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Зеркальные меры будут приняты также в отношении всех других стран, осуществивших высылку российских дипломатов.

Россия, добавил при этом Сергей Лавров, стремится к установлению истины в инциденте в Солсбери. Для этого она созывает внеочередную сессию исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля. "Чтобы добиться нормального разговора, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", - заявил Сергей Лавров.

В МИД России уточнили, что 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Сотрудники генконсульства США в Санкт-Петербурге должны освободить предоставленное им здание до 31 марта.

Также в МИД РФ обратили внимание посла США в России Джона Хантсмана на сделанное им ранее заявление о возможном аресте российских государственных активов в США. Американский посол был предупрежден, что реализация такой угрозы "приведет к дальнейшей серьезной деградации в отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдова и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице. В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

29 марта британская вещательная корпорация ВВС сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Она находится в районной больнице Солсбери, ее состояние быстро улучшается. Состояние Сергея Скрипаля остается "критическим, но стабильным".

Сергей Лавров ранее указывал, что сами потерпевшие могли бы пролить свет на обстоятельства инцидента в Солсбери. Каких- либо заявлений Юлия Скрипаль пока не сделала.-0-