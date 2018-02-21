21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские школьники открыли новый остров в Арктике. Как сообщается на сайте Роскосмоса, Гидрографическая служба Северного Флота ВМФ России рассмотрела материалы по новому острову и подтвердила факт открытия географического объекта.

Школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерия Саенко заявили об открытии нового острова в Арктике в конце января 2018 года на XII Всероссийских юношеских чтениях имени С.П.Королева в Самаре. Отмечалось, что остров образовался в декабре 2017 года в результате деградации части ледника Вилькицкого и разрушения ледяной перемычки, соединявшей остров с ледником.

Для исследования ледников Арктики школьники использовали снимки со спутников "Канопус-В", Landsat-7/8 и Sentinel-1/2.

На лето нынешнего года Гидрографическая служба СФ ВМФ России запланировала экспедицию, во время которой продолжатся начатые военными гидрографами в 2015 году исследования островов у ледника Вилькицкого Южного. В состав экспедиции войдут и авторы географического открытия - Артем Макаренко и Валерия Саенко.-0-

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