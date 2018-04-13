Российский вертолет Ка-29 упал в Балтийске море, погибли два летчика

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский военный вертолет Ка-29 разбился при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, погибли два летчика-испытателя, сообщают информагентства.
По данным пресс-службы Балтийского флота, полет проходил в простых метеоусловиях. Причины крушения пока неизвестны.
На месте падения Ка-29 проводится поисковая операция.-0-
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