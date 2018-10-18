Российский военный учебный самолет упал в Краснодарском крае

18 октября, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Учебный самолет Л-39 Минобороны РФ упал в воду около Должанской косы в Азовском море, летчики после катапультирования также упали на воду, в настоящее время идут поисковые работы. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

Как уточнил ТАСС другой источник, самолет упал в 1,5 км от берега. По его данным, оба летчика успели катапультироваться. Самолет принадлежит военному учебному центру.

Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Учебный реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Сейчас он по-прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.-0-