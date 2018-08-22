Русский отшельник, 60 лет проживший в джунглях, умер в Австралии

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский отшельник русского происхождения Майкл (Михаил) Фоменко, проживший в джунглях более 60 лет, скончался на 89 году жизни в штате Квинсленд в Австралии. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Эмигрировав в 30-е годы прошлого столетия в Австралию вместе со своими родителями, Фоменко поменял о комфортную жизнь в Сиднее (его выдвигали на участие в Олимпиаде 1956 года в Мельбурне) на жизнь отшельника.

По информации газеты, Фоменко провел более 60 лет в одиночестве в джунглях.

Фоменко родился в 1930 году в Грузии в богатой княжеской семье, которая в конце 30-х годов через Китай и Японию перебралась в Австралию. В начале 50-х Михаил отрекся от общества и уехал на крайний север Австралии, где охотился на крокодилов и кабанов, а потом сделал себе каноэ и один, ориентируясь по звездам, преодолел 600 км по Торресову проливу, добравшись до берегов Новой Гвинеи.

Отец нашел его там больного и переправил назад в Австралию, но он снова ушел в джунгли. По просьбе матери, грузинской княгини Елизаветы Мачабелли, его не раз задерживала полиция, почти два года он провел в психиатрической больнице.

В 1969 году его выписали, и в тот же год Фоменко бежал из дома вновь.

С тех пор отшельника изредка встречали в глухих местах Австралии, куда он, преодолевая бегом до 25 км, раз в две недели наведывался в один из провинциальных городов, чтобы получить социальное пособие и запастись продовольствием.

В 2012 году его поместили в дом престарелых, где и прожил последние шесть лет своей жизни.-0-