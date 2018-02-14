Сайдик призывает отменить внешнее управление на предприятиях с украинской юрисдикцией в Донбассе

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнее управление на предприятиях с украинской юрисдикцией в Донбассе наносит значительный экономический ущерб. Об этом сегодня журналистам заявил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Мартина Сайдика, "введение так называемого внешнего управления предприятиями под украинской юрисдикцией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, запрет на торговлю через линию соприкосновения нанесли значительный экономический ущерб всей Украине, в том числе населению Донбасса".

Дипломат призывает все стороны конфликта проявить реализм и соответствующую политическую волю, чтобы отменить эти решения. Они, подчеркнул Мартин Сайдик, "очень отрицательно влияют на уровень жизни населения".

Режим внешнего управления на предприятиях с украинской юрисдикцией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей был введен в марте 2017 года.-0-