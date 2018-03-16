Самая дорогая в мире конфета представлена в Португалии

Португальские кудесники шоколадной продукции представили на международном фестивале шоколада самую дорогую конфету, чья стоимость колеблется в районе 10 тыс. долларов.
Даниэл Гомиш создал ограниченную коллекцию из примерно 1 000 подобных конфет. В ходе приготовления использовали шафран, белый трюфель и мадагаскарскую ваниль. В качестве украшения используют 23-каратное золото.
Помимо высокой стоимости производитель обещает и тотальную конфиденциальность покупателей. Однако известно, что эксклюзивы ушли в Россию, ОАЭ, Анголу и Аргентину.
На фестивале изделия португальского шоколатье представили за стеклом, они находились под охраной службы безопасности.
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