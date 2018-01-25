Самарский школьник пронес в школу пневматические винтовки и дымовые шашки

Один из учеников самарской школы (Российская Федерация) пронес в учебное заведение пневматическое оружие и комплект дымовых шашек. Последние он разбросал в коридоре, вызвав задымление.
В результате инцидента, случившегося в школе №46 на улице Советской Армии, никто не пострадал. У ученика также обнаружен арсенал из нескольких пневматических винтовок, которые тот пронес в чехле от гитары.
Здание охраняла вахтерша, экстренной кнопки у нее не было.
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