Саммит ЕС призывает США навсегда освободить страны содружества от импортных пошлин

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит Евросоюза утвердил окончательную версию заявления по торговле с США. ЕС призвал Соединенные Штаты навсегда освободить страны содружества от американских импортных пошлин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление председателя Европейского совета Дональда Туска.

Если США откажутся сделать исключение для стран ЕС в отношении американских импортных тарифов, Евросоюз примет ответные торгово-экономические меры.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которыми будут облагаться все основные виды проката и полузаготовки. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для большинства стран, которые осуществляют поставки этой продукции в США.

По решению американского правительства, до 1 мая новые импортные тарифы не будут действовать в отношении продукции из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, а также стран Евросоюза.-0-