Самолет из Санкт-Петербурга развернулся в Польше и вернулся в Пулково

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Петербурга в Барселону, экстренно вернулся в аэропорт отправления. Как следует из данных сайта flightradar24, борт А-319, вылетевший в 7.45 из Пулково, совершил разворот возле польского Гданьска и в 10.50 прибыл обратно в город на Неве.

Командир экипажа объяснил разворот отказом системы навигации.

Пассажиров пересадили на новый самолет, и они улетели в Испанию с четырехчасовым опозданием. Другой рейс в Барселону, который выполнял испанский Vueling, 26 августа вылетел с 40-минутным опозданием.-0-