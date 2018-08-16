Самолет Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту филиппинской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Airlive.
Самолет выполнял рейс Сямынь - Манила. Практически час он кружил над аэропортом прибытия. После приземления Boeing-737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Жесткая посадка повредила конструкцию самолета - от левого крыла отвалился двигатель.
Проводится экстренная эвакуация пассажиров.-0-
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