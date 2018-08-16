Самолет Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в Маниле

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту филиппинской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Airlive.

Самолет выполнял рейс Сямынь - Манила. Практически час он кружил над аэропортом прибытия. После приземления Boeing-737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Жесткая посадка повредила конструкцию самолета - от левого крыла отвалился двигатель.

Проводится экстренная эвакуация пассажиров.-0-