Самый большой в мире оазис внесен в список наследия ЮНЕСКО

Всего в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО попали три новых объекта из Кении, Омана и Саудовской Аравии.

Решение об этом 29 июня одобрил Комитет всемирного наследия.

Археологический объект Тхимлич Охинга (Кения) расположен в районе озера Виктория. Ценность объекта - каменная постройка, возведенная методом сухой кладки, вероятнее всего, в XVI веке нашей эры.

Древний город Калхат (Оман) со внутренними и внешними стенами, а также некрополи за пределами города, расположен на восточном побережье Омана. Калхат является уникальным археологическим свидетельством торговли между жителями восточного побережья Аравийского полуострова, Восточной Африки, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.

Оазис Аль-Ахса (Саудовская Аравия) - это объект, расположенный в восточной части Аравийского полуострова. Он состоит из садов, каналов, источников, дренажного озера, исторических зданий.

Это самый большой оазис в мире, в котором растет 2,5 млн пальм.