Саркози предъявлены официальные обвинения

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Ливией, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Monde.

Отмечается, что бывший лидер Франции будет находиться под судебным контролем. Обвинения предъявлены по статьям "Пассивная коррупция" (получение взяток), "Нелегальное финансирование предвыборной кампании", "Нелегальное получение и владение государственными средствами".

После допроса в Центральном управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, которое длилось около 26 часов, Николя Саркози отправился домой в 16-й округ Парижа.

Какие конкретно меры по судебному контролю будут применены в отношении Николя Саркози, пока не сообщается. Согласно французским законам, это может быть ограничение в контактах, прежде всего - запрет общаться с другими фигурантами дела. Также находящемуся под таким контролем может быть запрещено покидать территорию Франции, отправлять и получать денежные переводы.

Как сообщили телеканалу BFMTV источники в юридических кругах, Николя Саркози отрицает вину в связи с предъявленными обвинениями.

Между тем сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи, комментируя выдвинутые против Саркози обвинения, заявил изданию Africa News, что располагает доказательствами, что бывший президент Франции использовал деньги из Ливии, чтобы профинансировать свою президентскую кампанию в 2007 году.

Расследование дела против Николя Саркози началось еще в 2013 году. Один бизнесмен утверждал в интервью порталу Mediapart, что в конце 2006 или начале 2007 года он привез несколько приготовленных ливийскими властями чемоданов с пятью миллионами евро во французское Министерство внутренних дел, которое тогда возглавлял Николя Саркози.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. В 2012 году лидером страны стал Франсуа Олланд.-0-