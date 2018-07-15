Сборная Сингапура победила в международных интеллектуальных играх школьников в Якутии

Международные интеллектуальные игры с участием команд одаренных детей из 18 стран завершились 14 июля в Якутске. Абсолютным победителем международных интеллектуальных игр в Якутии в общем зачете стала команда Старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура.

Участников интеллектуальных игр поздравили космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с Международной космической станции. Игры стартовали в Якутске 8 июля под эгидой ЮНЕСКО. Около 900 школьников из 18 стран соревновались в робототехнике, математике, физике, химии и информатике.

Во время игр прошла международная выставка научно-исследовательских работ школьников.