Сборная Сингапура победила в международных интеллектуальных играх школьников в Якутии

Международные интеллектуальные игры с участием команд одаренных детей из 18 стран завершились 14 июля в Якутске. Абсолютным победителем международных интеллектуальных игр в Якутии в общем зачете стала команда Старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура.
Участников интеллектуальных игр поздравили космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев с Международной космической станции. Игры стартовали в Якутске 8 июля под эгидой ЮНЕСКО. Около 900 школьников из 18 стран соревновались в робототехнике, математике, физике, химии и информатике.
Во время игр прошла международная выставка научно-исследовательских работ школьников.
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