Сенат США утвердил параметры бюджета на 2018-2019 годы и продлил финансирование госучреждений

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат США в ночь на 9 февраля принял законопроект о параметрах федерального бюджета на 2018-2019 годы и продлил временное финансирование госучреждений до 23 марта, сообщает ТАСС.

За документ проголосовал 71 сенатор, 28 выступили против. Сенат был вынужден работать ночью, чтобы утром 9 февраля американские госучреждения могли продолжить функционировать.

Согласно тексту законопроекта, в США в предстоящие два года существенно возрастают расходы на оборону. Так, в 2018 году на эти цели дополнительно будет выделено $80 млрд, в 2019-м - $85 млрд.

Документом также предусмотрена поддержка социальной сферы. В частности, $6 млрд выделены на борьбу с употреблением опиоидов, $4 млрд - на восстановление больниц для ветеранов и $5,8 млрд - на детское здравоохранение. Кроме того, более $80 млрд будет выделено на восстановление районов, пострадавших в 2017 году от крупных лесных пожаров и ураганов.

Отмечается, что данный законопроект не является полноценным бюджетом на два года, в нем лишь обозначены предельные суммы расходов по основным направлениям. Тем не менее это дает возможность комитетам обеих палат Конгресса до 23 марта расписать конкретные суммы для отдельных министерств и ведомств.

Текущий финансовый год в США начался еще 1 октября 2017 года, однако Конгресс за это время так и не принял полноценный бюджет. Республиканцы и демократы долгое время не могли договориться об оборонных расходах и тратах на социальные нужды. Спор также разгорелся вокруг законодательного закрепления программы по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними - демократы требовали включить эти нормы в законопроект о бюджете. В результате с октября госучреждения функционировали на основании временных резолюций. В январе разногласия в Конгрессе обострились настолько, что законодателям не хватило времени согласовать новую резолюцию, федеральные ведомства несколько дней не работали. Лишь затем Конгресс смог профинансировать их до 8 февраля.-0-