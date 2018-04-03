3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сербия будет участвовать в качестве наблюдателя в мероприятиях боевой и оперативной подготовки сил ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и министра обороны Сербии Александра Вулина.

"Проведен обзор наиболее перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между ОДКБ и Сербией в различных сферах. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам двустороннего взаимодействия, включая участие представителей Сербии в совместных мероприятиях боевой и оперативной подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ в качестве наблюдателей", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, дополнительно согласовано, что сербские представители смогут принять участие в международных молодежных школах ОДКБ в Армении (Дилижан, 19-24 июня) и России (Санкт-Петербург, 26-28 сентября).-0-