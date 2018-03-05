Северо-западную часть Албании затопили, сбросив воду с трех ГЭС

Местные власти приняли решение о сбросе излишней воды с трех гидроэлектростанции, расположенных в северо-западной части Албании. Это привело к затоплению около 1 тыс. га земли.
Для ликвидации последствий вызвали аварийно-спасательные службы. Многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира, частично разрушены мосты и дороги.
Следует отметить, что наводнение усилил весенний паводок в сочетании с обильными дождями.
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