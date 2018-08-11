11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в Пакистане от атаки террориста-смертника, передают информационные агентства.
Инцидент произошел на юго-западе страны, в провинции Белуджистан. Террорист устроил взрыв у автобуса, в котором находились сотрудники китайской компании. Пострадали трое граждан КНР и трое военнослужащих Пакистана. Их состояние оценивается как стабильное. Проводится расследование.-0-
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