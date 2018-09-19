Шесть человек пострадали в результате взрыва на ТЭС в Турции

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.В турецком городе Чанаккале на тепловой электростанции на южном берегу пролива Дарданеллы, соединяющего Мраморное и Эгейское моря, произошел взрыв, а затем пожар. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Пострадали по меньшей мере шесть человек. Все они госпитализированы в больницу по причине отравления угарным газом.

Взрыв и пожар произошли в зоне хранения угля теплоэлектростанции Чан-2.-0-