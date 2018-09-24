Школьный автобус разбился в Польше

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус столкнулся с грузовиком на севере Польши, два человека погибли, семеро пострадали, сообщает польское Radio Olsztyn.

По данным полиции, водитель школьного автобуса и учительница, сопровождающая детей, погибли на месте. Водитель грузовика получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу вертолетом скорой помощи. Также в больницу доставлены шестеро детей. По данным медиков, их жизнь не в опасности.

Причины аварии пока не сообщаются.-0-