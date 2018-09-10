Шторм "Флоренс" усилился до урагана и приблизится к побережью США 13 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Флоренс" снова классифицируется как ураган первой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что он приблизится к побережью США 13 сентября. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Скорость ветра достигла 33,5 м/с. В последующие несколько дней "Флоренс" продолжит набирать силу и до четверга "будет оставаться чрезвычайно опасным мощным ураганом". Сейчас "Флоренс" находится примерно в 1210 км к юго-востоку от Бермудских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью около 2,6 м/с. Вблизи побережья штатов Вирджиния, Северная и Южная Каролина циклон ожидают 13 сентября

Власти этих штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Это позволяет местным властям задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

Сезон ураганов обычно продолжается полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра достигает 17,5 м/с.-0-