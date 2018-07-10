Швейцария открыла спор в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария начала процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщают информагентства.

В Министерстве экономики Швейцарии заявили, что введенные США пошлины необоснованны.

Согласно правилам ВТО, у США есть 60 дней для урегулирования спора. По истечении этого времени у Швейцарии будет право вынести этот вопрос на рассмотрение коллегии судей.

Ранее аналогичную процедуру инициировала Россия. Подобные иски также подали Китай, Евросоюз, Индия, Канада, Мексика и Норвегия.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро.-0-