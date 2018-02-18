Швеция не исключает участия в миссии ООН в Донбассе

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция может принять участие в миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил сегодня глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист на проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, сообщает ТАСС.

Петер Хультквист отметил, что Швеция уже принимает участие в разного рода миротворческих операциях, в том числе в Мали, Ираке и Афганистане. "Мы уже имеем международные обязательства, у нас есть бюджет для этих целей", - сказал он.

Что касается участия в возможной миссии ООН в Донбассе, Петер Хультквист не сообщил каких-либо деталей. "Я не хочу спекулировать на том, каким образом подобная операция могла бы быть проведена, так как мы еще не на том этапе. Мы будем следить, каким образом это будет проходить, и вернемся к этому вопросу, когда увидим результат, - отмечает министр. - Пока еще слишком рано, остается проделать немало работы".

По словам министра, Швеция может принять участие в миссии, если ее одобрят все стороны. "Это действительно сложная задача - решение, которое будет принято разными сторонами, но нам необходим позитивный настрой", - добавил он.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад о необходимости размещения в Донбассе 24 тыс. миротворцев ООН, из них - 20 тыс. военных, 4 тыс. полицейских. В докладе утверждается, что в этом случае конфликт на востоке Украины удастся урегулировать за 12 месяцев.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Путин напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.-0-