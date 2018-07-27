Швеция обратилась к НАТО за помощью в тушении пожаров

Правительство Швеции разрешило экстренным службам страны, занимающимся ликвидацией природных пожаров, обратиться за помощью к членам НАТО. Об этом сообщает Радио Швеции 26 июля.
В сообщении приводятся слова представителя экстренной службы страны Эммы Нордвалл о том, что Швеция уже приняла предложение одного из членов НАТО - Турции - предоставить для помощи пожарный самолет. Пожарным удалось блокировать крупные пожары и предотвратить их распространение.
Два самых крупных пожара, бушующих в Швеции сейчас, охватили территории в ленах Евлеборг и Даларна в центральной части страны.
Европейские страны направили более 240 пожарных в Швецию, чтобы помочь местным экстренным службам. Польша отправила 139 пожарных, а Франция, Германия и Дания - более 100.
Италия, Франция и Португалия направили в Швецию пожарные самолеты, а Норвегия, Германия и Литва - вертолеты.
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