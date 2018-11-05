Си Цзиньпин открыл первую китайскую выставку импорта в Шанхае

5 ноября, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин 5 ноября открыл первую китайскую международную выставку импорта, которая проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Глава Китайской Народной Республики выступил с речью на церемонии. Он отметил, что Китай не закроет свои двери внешнему миру и будет становиться только более открытым, при этом продвигать многостороннее сотрудничество в целях содействия развитию. Инициатива Китая по расширению импорта - это долгосрочное инициатива, охватывающая весь мир и устремленная в будущее.

Первая китайская международная выставка импорта открывается в Шанхае Белорусские стенды будут представлены под брендом Made in Belarus, логотип которого выполнен в традиционной стилистике белорусских орнаментов с изображением василька - цветка, символизирующего Беларусь.

Си Цзиньпин также призвал все страны соблюдать принципы инклюзивного развития и взаимной выгоды с целью осуществления общего развития, при этом улучшая свою бизнес-среду и стремясь к инновациям. Китайский лидер уверен, что все страны должны быть привержены открытости и выступать против протекционизма и одностороннего подхода, отстаивая свою четкую позицию.

Кроме того, глава КНР отметил, что экономическая глобализация представляет собой необратимый исторический тренд и придает сильный импульс мировому экономическому развитию.

Первая китайская международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo проходит в самом большом в мире выставочном комплексе, общая площадь застройки которого составляет около 1,5 млн кв.м. В мероприятии принимают участие более 2,8 тыс. компаний из 130 стран. Предполагается, что количество оптовых покупателей на выставке достигнет 150 тыс.-0-