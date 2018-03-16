Сильные наводнения в Кении привели к гибели 15 человек

По словам местных властей, не менее 15 человек погибли и десятки семей были эвакуированы в Кении из-за сильных осадков, продолжавшихся в течение двух дней.

Периодические подтопления особенно часто возникают в столице Кении Найроби и других областях во время сезонной непогоды.

Губернатор Найроби Гидеон Мбуви обвинил администрацию своего предшественника в том, что она вывела средства, предназначенные для очистки стоков города.

Метеорологи заявили, что сильные дожди продолжатся в течение следующих пяти дней.