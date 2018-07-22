Сингапур пережил самую крупную за всю историю кибератаку

В Сингапуре в результате кибератаки похитили личные данные 1,5 млн человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Хакеры взломали базу данных одного из двух государственных медицинских департаментов SingHealth, украли имена и адреса пациентов, названия лекарств, прописанных им.

Действия киберпреступников затронули почти четверть населения страны, даже премьер-министра Ли Сянь Луна.

Атаку уже назвали крупнейшей в истории Сингапура.

Агентство кибербезопасности Сингапура сообщило, что действия хакеров были целенаправленными и хорошо спланированными.