Сингапур возглавил рейтинг умных городов мира

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапур возглавил мировой рейтинг умных городов. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в докладе, опубликованном консалтинговой компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel.
Рейтинг учитывает развитие интернет-технологий и проникновение их в ключевые сферы общественной жизни. Авторы исследования изучили интеграцию IT-технологий в сферу городского хозяйства, предоставления медицинских услуг, обеспечения общественной безопасности, а также производства.
Например, как указывается в докладе, действующая в Сингапуре компьютерная система управления транспортными потоками способна сэкономить водителям до 60 часов в год. Сингапур также оказался лидером по использованию технологий в медицинской сфере. Город добился значительных успехов в обеспечении пожилых людей различными мобильными устройствами, позволяющими контролировать состояние здоровья, оповещать о необходимости срочной помощи.
Второе место в рейтинге умных городов занял Лондон. Далее следуют американские города Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. Сеул и Токио расположились на шестом и восьмом местах соответственно.-0-
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