Сингапурская компания возобновляет самый длинный в мире авиарейс

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Singapore Airlines возобновляет самый продолжительный в мире авиарейс, сообщает BBC.

Сегодня самолет авиакомпании совершит рейс Сингапур - Нью-Йорк. Продолжительность полета составит 18 часов 45 минут, расстояние между Сингапуром и Нью-Йорком - свыше 15 тыс. км.

Для полетов Singapore Airlines закупила семь новых сверхмощных самолетов Airbus A350-900ULR, которые оснащены 161 местом бизнес-класса и премиум-экономкласса. Новые самолеты придут на замену Boeing 777 - по сравнению с ними Airbus A350-900ULR используют на 20-30% меньше топлива.

В 2013 году Singapore Airlines была вынуждена закрыть самый продолжительный перелет между Сингапуром и Ньюарком (штат Нью-Джерси) из-за убыточности - самолет, осуществлявший рейс, потреблял слишком много топлива, поэтому перелеты стали убыточными.

На данный момент самые протяженные коммерческие перелеты осуществляет авиакомпания Qatar Airways (17,5-часовой перелет между Оклендом и Дохой). В марте австралийская авиакомпания Qantas совершила первый в истории беспосадочный перелет между Пертом (Австралия) и Лондоном (Великобритания), время в пути составило 17 часов.-0-