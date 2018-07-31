СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР

31 июля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня стало известно, что в Центральноафриканской Республике найдены тела трех человек, предположительно, российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данному факту Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщила Светлана Петренко.

К Дому журналиста в память о троих убитых сочувствующие несут цветы.-0-