СК России возбудил уголовное дело по факту нападений на полицейских в Чечне

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападений на сотрудников полиции в Чечне. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ст.317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Источники в правоохранительных органах СКФО сообщили, что нападение на сотрудников было совершено сегодня в Ленинском районе Грозного. По словам другого источника, злоумышленник наехал на инспекторов на автомобиле. Они не пострадали, нападавший был ликвидирован. В машине помимо водителя был подросток.

Также источник в экстренных службах СКФО проинформировал, что сегодня утром неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни.

Как сообщалось БЕЛТА ранее, двое неизвестных 20 августа ранили сотрудников полиции при попытке проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району. Нападавшие были уничтожены.-0-