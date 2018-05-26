Скончался побывавший на луне астронавт NASA

В США на 87-м году жизни в больнице скончался астронавт Алан Бин, сообщает ТАСС. Он считается четвертым по счету человеком, ступившим на поверхность луны.
Около двух недель назад состояние астронавта резко ухудшилось, из-за чего он был госпитализирован в больницу. В субботу, 26 мая, Алан Бин скончался в кругу близких.
Алан Бин служил военным летчиком. В 1963 году он был отобран в отряд астронавтов, а в 1969 году ступил на поверхность Луны.
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