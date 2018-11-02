СМИ призвали активнее распространять информацию об инициативе "Один пояс и один путь"

2 ноября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Хуан Куньмин 2 ноября в Пекине встретился с основными иностранными представителями, принявшими участие в форуме сотрудничества между СМИ "Один пояс и один путь" - 2018.
Хуан Куньмин отметил, что инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая пять лет назад Си Цзиньпином, уже превратилась из концепции в действие, из видения перспектив в реальность. Он выразил надежду на то, что СМИ заинтересованных стран и регионов будут непрерывно углублять взаимодействие и активно распространять информацию об инициативе "Один пояс и один путь".
Иностранные представители в свою очередь выразили готовность укреплять сотрудничество между СМИ и тем самым внести больший вклад в строительство "Одного пояса и одного пути".
Форум сотрудничества СМИ "Один пояс и один путь" - 2018 организован редакцией влиятельной китайской газеты "Жэньминь жибао", комитетом Коммунистической партии Китая и правительством провинции Хайнань. В мероприятиях форума приняли участие более 250 представителей 90 стран и международных организаций, в том числе Беларуси.-0-
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