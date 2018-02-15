СМИ: Стрельбу в школе Флориды устроил один из учащихся, он задержан

Инцидент со стрельбой в школе, расположенной в Южной Флориде, предположительно устроил один из учеников. Об этом полиция сообщила новостным агентствам.

Стрелок долгое время оставался на свободе и, по некоторым данным, удерживал в заложниках других учащихся. Данные о пострадавших в результате стрельбы варьируются от 10 до 20 человек. При этом известно как минимум об одном погибшем.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в конце учебного дня. Многие ученики сумели самостоятельно покинуть место происшествия, других вывели представители сил спецопераций. Часть учащихся и учителей оставалась в здании школы, забаррикадировавшись в классах.

Вскоре появилось видео, на котором запечатлен мужчина, которого выводят полицейские. Он закован в наручники.

Часть школьников утверждала, что стрелявший был вооружен "чем-то серьезным", вроде дробовика или полуавтоматической винтовки. Вначале он активировал пожарную сигнализацию и когда ученики начали выходить из классов, открыл огонь.

Кампус расположен в 70 км от Майами.