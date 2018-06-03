"Союз МС-07" совершил посадку в степи Казахстана

3 июня, Королев /БЕЛТА - ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи недалеко от города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи совершил посадку в 15.39 мск", - сказал представитель ЦУП.

В 08.55 члены экипажа длительной экспедиции МКС-54/55 попрощались с коллегами и перешли на борт "Союз МС-07", в 12.16 корабль отстыковался от МКС.

На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США). Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-09" стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.-0-