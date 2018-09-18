Около 20 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Воронежской области

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса столкнулись в Воронежской области на 525-м километре трассы "Дон". Такая информация размещена на сайте МЧС России по Воронежской области, сообщает БЕЛТА.
Информация о ДТП поступила спасателям около 21.00. "Столкновение двух автобусов. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении МЧС.
По данным ТАСС, в аварии один человек погиб, пострадали около 20. Ранее сообщалось о двух погибших и сорока пострадавших. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.-0-
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