Около 20 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Воронежской области

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса столкнулись в Воронежской области на 525-м километре трассы "Дон". Такая информация размещена на сайте МЧС России по Воронежской области, сообщает БЕЛТА.

Информация о ДТП поступила спасателям около 21.00. "Столкновение двух автобусов. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении МЧС.

По данным ТАСС, в аварии один человек погиб, пострадали около 20. Ранее сообщалось о двух погибших и сорока пострадавших. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.-0-