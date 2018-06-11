Сотни беженцев застряли в Средиземном море

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Средиземном море находится спасательное судно с 629 мигрантами на борту, которое Италия отказывается пускать на свою территорию, сообщает Би-Би-Си.

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который является лидером правой партии "Лига Севера", отказался пустить судно с мигрантами "Аквариус" в порт и заявил, что его должна принять Мальта. Та в свою очередь тоже не захотела пускать мигрантов. Власти Мальты заявляют, что работники немецкой благотворительной организации SOS Méditerranée подобрали мигрантов в водах Ливии, а это означает, что спасенные люди находятся в юрисдикции Италии.

В ходе последних всеобщих выборов партия "Лига Севера" дала обещание своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов.

Благотворительная организация SOS Méditerranée сообщила, что судно получило инструкции от итальянского Морского спасательного координационного центра не двигаться с места, находясь в 35 морских милях (около 65 км) от Италии и в 27 морских милях (около 50 км) от Мальты. На судно "Аквариус" 629 мигрантов собрали во время шести различных спасательных операций, проходивших вблизи побережья Ливии. По информации SOS SOS Méditerranée, среди беженцев 123 подростка без сопровождения взрослых, 11 маленьких детей и семь беременных женщин. Как уточняет в Twitter находящаяся на судне журналистка Анелиз Борж, подросткам от 13 до 17 лет. Они бежали из Эритреи, Ганы, Нигерии и Судана.

На прошлой неделе Маттео Сальвини заявил, что Италия должна депортировать больше мигрантов, а уже получивших убежище итальянские власти хотят распределить по всему Евросоюзу, хотя некоторые члены ЕС категорически против этой схемы. Сальвини утверждает, что он рассматривает возможность принять меры и против благотворительных организаций, спасающих в море мигрантов. Ранее он обвинял подобные организации в сговоре с контрабандистами. По мнению критиков правительства Италии, планы Рима по высылке мигрантов на родину являются невыполнимыми и лишь увеличивают риск разжигания расовых противоречий и политизацию гуманитарного вопроса.

По данным итальянских властей, в 2018 году было зарегистрировано уже 13,5 тыс. беженцев.-0-