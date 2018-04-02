Сотни человек эвакуированы в Бразилиа и Сан-Паулу из-за землетрясения в Боливии

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен человек были эвакуированы из многоэтажных офисных зданий в бразильских городах Бразилиа и Сан-Паулу из-за землетрясения в соседней Боливии, сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зарегистрировано сегодня на юге Боливии. Подземные толчки ощущались в бразильских штатах Парана и Риу-Гранди-ду-Сул.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Боливии Эпицентр землетрясения находился в 10 км от населенного пункта Карандаити.

Информация о пострадавших и разрушениях в Боливии и Бразилии пока не поступала.-0-