Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя на год

18 июня, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.
18 июня Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года, говорится в официальном заявлении Совета ЕС. Данное решение было принято во время встречи министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.
Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма (за исключением экстренных ситуаций).
В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.-0-
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