Совет Европы утвердил антитеррористическую стратегию на пять лет

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Европы утвердил стратегию борьбы с терроризмом, которая будет реализовываться с 2018 по 2022 год. Представленный документ нацелен на формирование общих подходов к проведению расследований и обеспечению юридического преследования организованной транснациональной преступности, сообщает ТАСС.

Согласно программному документу, опубликованному Советом Европы, стратегия определяет способы предотвращения террористических действий, а также юридические меры, направленные против лиц, виновных в преступлениях подобного рода. При разработке стратегии особое внимание было уделено оказанию помощи пострадавшим в результате терактов.

"Мы должны улучшить способность европейских государств предотвращать терроризм и бороться с ним в духе уважения прав человека и принципов правового государства, - подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. - Принятая стратегия учитывает эволюцию террористической угрозы и поможет европейским правительствам эффективно реагировать на этот вызов".

Антитеррористическая стратегия Совета Европы базируется на существующих законах и юридических нормах. Она предполагает проведение в каждой европейской стране ряда акций, направленных на предотвращение подстрекательства к террору, а также пресечение вербовки в интернете сторонников террористических организаций.

Совет Европы намерен в ближайшие пять лет активно взаимодействовать с правоохранителями, находящимися в зонах конфликтов, чтобы получать необходимые сведения о происходящих там событиях. Кроме того, активизируется работа с интернет-ресурсами, что позволит своевременно предотвращать террористическую угрозу. Предусмотрен и обмен опытом в области дерадикализации. Совет Европы также планирует организовать конференцию для обсуждения проблем, связанных с возвращением в Европу женщин и детей из зон террористических действий.-0-