Спасатели пришли на помощь заблудившимся на Эльбрусе альпинистам

Вечером 10 августа на горе Эльбрус на высоте 4,2 тыс. метров из-за погодных условий заблудилась зарегистрированная группа альпинистов из 12 человек из Москвы. По сообщениям информагентств, 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС вышли на помощь группе.
Один из участников группы попал в ледовую трещину, спасатели извлекли его оттуда и начали спускать вниз. Они спустили альпиниста на поляну Азау. Первоначально спортсмен жаловался на боли в спине, но от госпитализации он отказался
Остальные участники группы не пострадали.
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