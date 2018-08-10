Спасатели пришли на помощь заблудившимся на Эльбрусе альпинистам

Вечером 10 августа на горе Эльбрус на высоте 4,2 тыс. метров из-за погодных условий заблудилась зарегистрированная группа альпинистов из 12 человек из Москвы. По сообщениям информагентств, 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС вышли на помощь группе.

Один из участников группы попал в ледовую трещину, спасатели извлекли его оттуда и начали спускать вниз. Они спустили альпиниста на поляну Азау. Первоначально спортсмен жаловался на боли в спине, но от госпитализации он отказался

Остальные участники группы не пострадали.