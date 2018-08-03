Спасатели в Сочи ищут детей, унесенных рекой

Спасатели ищут двух детей, которых унесло течением реки Сочи в районе Ореховских водопадов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Около 17:00 в Южный спасательный отряд МЧС сообщили, что в районе Ореховских водопадов двое детей переходили реку, и их унесло течением.

На месте происшествия работают спасатели. Поиск ведется вдоль русла реки Сочи, в районе села Пластунка.

Это второй такой случай за сутки. 3 августа, по предварительным данным, в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море. Тело ребенка нашли, следователи проводят проверку.