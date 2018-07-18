Спасенные из пещеры в Таиланде дети дадут единственную пресс-конференцию

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасенные из пещеры в Таиланде дети и их тренер сегодня вечером примут участие в пресс-конференции, на которую приглашены представители мировых СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Nation.

Губернатор провинции Чианграй Прачон Пратсакун рассказал: "Мы разрешили всем выжившим посетить пресс-конференцию, поскольку мировым СМИ интересно услышать историю из их уст. Однако эта встреча станет единственным официальным интервью для журналистов с этими детьми. После нее они больше не будут общаться с прессой, так мы хотим предотвратить вторжение в их личную жизнь".

Кроме того, Прачон Пратсакун отметил, что вопросы спасенным школьникам нельзя будет задавать напрямую, все они должны быть заранее направлены и согласованы с лечащими врачами. Подобные меры приняты для исключения нежелательных тем для детей, которые могут повлиять на восстановление их психического здоровья.

Губернатор также предупредил журналистов, что если они проигнорируют запрет на дальнейшее общение со спасенными школьниками, то могут понести наказание в соответствии с законами Таиланда о защите детей.

Телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство больницы в городе Чианграй уточняет, что спасенные дети будут выписаны 18 июля перед началом телепередачи "Шагай вперед, Таиланд", в которой они примут участие. Передачу будут транслировать одновременно все телеканалы Таиланда.

23 июня стало известно, что в пещере Кхао Луанг в Таиланде пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Нашли пленников пещеры лишь 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, так как детей нужно было обучить плавать с аквалангами и подготовить к трудной подземной дороге на поверхность пещеры. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести из пещеры всех людей. Дети и тренер были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.

Пещеру впоследствии планируют превратить в крупнейшую туристическую достопримечательность Таиланда, о спасении детей планируют снять фильм.-0-