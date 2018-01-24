Спецподразделение Великобритании будет бороться с фейковыми новостями

В Соединенном Королевстве появилось ведомство, которое будет заниматься борьбой с дезинформацией и фейковыми новостями. Оно определит приоритеты нацбезопасности и позволит сдерживать распространителей ложной информации в СМИ.
Представитель британского премьера Терезы Мэй заявил: "Мы живем в эпоху фальшивых новостей и конкурирующих сообщений". Уполномоченное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций займется их мониторингом со стороны иных государств и частных лиц.
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