Спикер парламента Каталонии отложил дебаты по кандидатуре Пучдемона на пост лидера региона

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебаты в парламенте Каталонии, посвященные рассмотрению кандидатуры Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии, переносятся, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера региональной палаты Роже Торрена.

"Заседание не отменяется, а откладывается", - сказал председатель парламента. "Я не буду предлагать другого кандидата", - заявил Роже Торрен.

На территории Испании действует ордер на арест Карлеса Пучдемона. Прокуратура королевства обвиняет его в бунте, мятеже и растрате после попытки добиться независимости Каталонии. Если Карлес Пучдемон вернется в Испанию, его могут задержать. Сторонники политика предлагали, чтобы процедура его вступления в должность главы автономного правительства была реализована дистанционно либо через представителя.

27 января КС Испании выступил против того, чтобы экс-глава Каталонии занял этот пост дистанционно. Суд настаивает на том, чтобы политик лично явился в парламент региона, предварительно получив разрешение Верховного суда страны, который ведет его дело.

Референдум о независимости Каталонии прошел в регионе 1 октября 2017 года, более 90% участников высказались за независимость автономии. Официальный Мадрид назвал каталонский референдум нелегитимным. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Испанский суд в свою очередь выдал ордер на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Карлес Пучдемон сейчас в Бельгии, Испания требует его депортации.-0-