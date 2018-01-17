Спикером парламента Каталонии избран сторонник независимости Роже Торрен

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии", поддерживающей независимость автономии, Роже Торрен избран сегодня председателем регионального парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты собрались на первое заседание после внеочередных выборов в парламент 21 декабря 2017 года. Республиканца поддержали 65 из 135 парламентариев.

Кандидатуру 38-летнего Роже Торрена утвердили по итогам второго голосования в каталонской палате. Он стал самым молодым спикером региональной палаты.

После избрания нового спикера и шестерых членов руководящего органа парламента начинается период в десять рабочих дней, во время которого будут проводиться консультации по возможной кандидатуре нового председателя Женералитета - местного правительства. До конца января в палате должны состояться первые дебаты по этому вопросу. На них претендент на пост главы Каталонии представит свою программу и запросит доверия депутатов. По итогам дебатов пройдет голосование, на котором кандидату нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев. Если этого не произойдет, через два дня в палате вновь устраиваются дебаты и голосование, однако на этот раз претенденту будет достаточно поддержки простого большинства.

27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи Конституции, которая ранее никогда не применялась. После одобрения этой статьи председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что принято решение отстранить от должностей главу автономии и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил каталонский парламент и назначил автономные выборы.-0-